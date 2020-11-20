المفتي يشيد ببيان "علماء السعودية" عن الإخوان: كاشف لحقيقة شرعية

وجه فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الشكر لهيئة كبار العلماء السعودية، على بيانها بتحريم الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، قائلا: "نقدر البيان الصادر من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ونقدر موقف سماحة مفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ، وهو بيان مهم يضع النقاط على الحروف ويبين موقفا شرعيا، ويمنع الانتماء بصفة الحرمة كحكم شرعي لهذه الجماعة بناء على مقومات علمية سردها البيان، وهو بيان راق وكاشف عن الحقيقة الشرعية الموجودة".

وأضاف "علام"، خلال لقاء ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن البيان جاء ليضع النهاية ويبلور الأفكار السابقة في صورة نهائية الآن، وعلى الشعوب أن تنتبه في كافة أرجاء الأرض والدول لهذا الخطر الذي تمثله الأم والمولود أيا كان وصفه واسمه، لأنهم يرجعون لأصل واحد ولأم واحدة ورضعوا جميعا منها واستقوا أفكارهم وكل توجهاتهم من هذه الأم.

وتابع: "كلامنا موثق من خلال مصادر ومراجع ولا نتكلم بناء على أغراض معينة ولكن نبين حقائق علمية تاريخية ثابتة في علاقة الإخوان بالمجتمع المصري، ولنا فتوى في هذا الخصوص من قديم بحكم الانتماء لجماعة الإخوان ولهذه الجماعات الإرهابية وانتهينا فيها بحرمانية كما انتهت المملكة العربية السعودية الآن، لأن الأدلة كثيرة".

واعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، تنظيم الإخوان جماعة إرهابية منحرفة لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

وقالت الهيئة في بيانها: "الإخوان جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم".

ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئاً بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فسادًا، مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم".