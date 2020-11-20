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محمود مسلم

السفير المصري في اليمن يلتقي رئيس المجلس الانتقالي

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الوطن
10:41 م | الجمعة 20 نوفمبر 2020
السفير المصري في اليمن

السفير المصري في اليمن

التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية غير المُقيم لدى الجمهورية اليمنية، برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزُبيدي"، وقد تناول اللقاء تطورات الأزمة اليمنية وجهود تنفيذ اتفاق الرياض.

جرى خلال اللقاء استعراض سُبل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يُعيد لليمن أمنه واستقراره، حيث أكد السفير المصري على موقف مصر الثابت الداعم لليمن ولتنفيذ اتفاق الرياض، وترحيبها بالتعاون مع الحكومة اليمنية الجديدة في مختلف المجالات بمجرد تشكيلها

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