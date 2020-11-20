السفير المصري في اليمن يلتقي رئيس المجلس الانتقالي

التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية غير المُقيم لدى الجمهورية اليمنية، برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزُبيدي"، وقد تناول اللقاء تطورات الأزمة اليمنية وجهود تنفيذ اتفاق الرياض.

جرى خلال اللقاء استعراض سُبل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يُعيد لليمن أمنه واستقراره، حيث أكد السفير المصري على موقف مصر الثابت الداعم لليمن ولتنفيذ اتفاق الرياض، وترحيبها بالتعاون مع الحكومة اليمنية الجديدة في مختلف المجالات بمجرد تشكيلها