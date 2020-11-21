فريق بايدن: عيد الشكر قد يكون موعد تشكيل الحكومة الجديدة

أكد الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تتواصل معهم للتنسيق بشأن المرحلة الانتقالية.

وقال مسؤول من الفريق الانتقالي لبايدن، في بيان موجز عبر تقنية الفيديو إن بايدن قد يعلن عن تشكيلة حكومته بحلول عيد الشكر، الذي يصادف الخميس المقبل، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأشار البيان أنهم يأملون "أن تصدق إدارة الخدمات العامة على فوز بايدن حتى نحصل على المعلومات الضرورية لمباشرة عملنا، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن".

وأكد كذلك أن الحكومة الأمريكية القادمة ستكون متنوعة بحيث تمثل جميع أطياف المجتمع الأمريكي، وفقا لمراسلة سكاي نيوز عربية في واشنطن.

وقال بشأن المرحلة الانتقالية: "لم نحصل على أي معلومات. كيف يمكن لفريقنا البدء في العمل من البيت الأبيض وبقية المؤسسات؟".

ووفقا للبيان، سيناقش بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، مع رئيسة مجلس النواب وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السبل الضرورية للدفع بحزمة المساعدات الاقتصادية.