ولاية جورجيا تصادق على فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية بعد إعادة الفرز

صادقت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية في الولاية، بعد إعادة الفرز.

ويحصل بايدن، بموجب هذا الإعلان الرسمي على 16 صوتا إضافية من أصوات المجمع الانتخابي.

وكان سكرتير الولاية براد رافنسبرجر، قال أمس الخميس، إن إعادة فرز أوراق الاقتراع وتدقيقها يدويا، أكد أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، هو الفائز بانتخابات 3 نوفمبر بالولاية.

وكانت سلطات الولاية، بدأت عملية تدقيق يدوية للأصوات بعد أن أظهرت النتائج غير الرسمية تفوق بايدن، بنحو 14 ألف صوت.

وبعدما أخفقت محاولاته في جورجيا، ومني بسلسلة من الهزائم في ساحات المحاكم، نقلت "رويترز" عن 3 مصادر مطلعة أن فريق ترامب، يعلق آماله على محاولة لدفع المجالس التشريعية الخاضعة لسيطرة الجمهوريين في ولايات حاسمة أخرى فاز بها بايدن، لتعليق النتائج وإعلان ترامب، فائزا بالتصويت.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، المحامي بوب بوير، حسم الجدل الذي كان قائما في الساعات الماضية، حيال حظوظ الرئيس دونالد ترامب، بقلب نتائج الانتخابات وتغييرها لمصلحته من خلال الدعاوى القضائية التي تقدّم بها للطعن على نتائج الانتخابات في أكثر من ولاية أمريكية.

وقال المحامي بوب بوير، إن فريق ترامب، القانوني، خسر 28 دعوى قضائية في غضون 17 يوما، وأضاف: "إنهم لا يخسرون فقط دعاوى قضائية، إنهم يخسرون أيضا محاميهم"، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأكد المحامي بوير، أن الرئيس ترامب "يحاول تمزيق الأصول التي ترعى الديمقراطية، لكنه فشل في ذلك، حيث بدت القوانين راسخة وقوية"، حسب ما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في العاصمة واشنطن.

وذكّر بوير، أن وزارة الأمن الوطني التي سعى ترامب، إلى التأثير عليها، حسمت الجدل، وقالت إن "ادعاءاته بحصول تزوير غير صحيحة، وإن الانتخابات كانت الأكثر أمنا ونزاهة في تاريخ أمريكا". وختم بأن "مزاعم ترامب، وإجراءاته القانونية مكتوب لها الفشل".