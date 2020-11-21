زوج سيدة المطر: أنا صعيدي وصعب عليا أشوفها في الوضع ده

قال على زوج السيدة نعمات، إن تداول صورة زوجته أغضبه رغم تعثر ظروفه المالية، مشيرا إلى أنه لم يجبرها على العمل، وخاصة أنه صعيدي من أحد نجوع سوهاج، ويصعب عليه أن يراها فى هذا الوضع.

زوج سيدة المطر لو شفت اللي صورها هضربه

وتابع "علي" في حديثه لـ "الوطن": "لو كنت شوفت اللى صورها كنت هضربه".

الحاجة نعمات: رفضت الذهاب مع فريق الانقاذ لاني اسكن مع زوجي في كشك

من ناحية آخرى قالت الحاجة نعمات عبدالحميد على، والملقبة بـ "سيدة المطر"، إنها رفضت الذهاب مع فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن، لأنها تسكن مع زوجها فى كشك بأحد العمارات تحت الإنشاء بحى الدقى بالجيزة.

وأضافت لـ "الوطن" أنها طالبت الوزارة بمسكن ومشروع صغير من أجل توفير لقمة العيش.

وزيرة التضامن توجه فريق كبار بلا مأوى بالتواصل مع سيدة المطر

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت فريق أطفال وكبار بلا مأوى، بالتواصل مع السيدة التي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورتها خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة.

وتبين للفريق عقب التواصل مع السيدة أنها تدعى نعمات عبدالحميد، من محافظة بني سويف، وتبلغ من العمر 63 عاما، وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عاما تقريباً بعد أن رزقت بطفل، وهي حاليا متزوجة من ابن عمها ولم تنجب منه أي أبناء، وانتقلت معه للعيش في القاهرة منذ 25 عاما، وقاما بالعمل في حراسة أحد العقارات تحت الإنشاء وتعاني الأسرة من ظروف سيئة، وهو ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء حيث أن الزوج يعاني من مرض الكلى والزوجه تعاني من ضغط وسكر وضيق تنفس.

وقام الفريق بعرض إيداعها إحدى دور الإيواء لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج ولكنها رفضت وطلبت مكانا للإقامة بدلا من الحجرة التي تمكث بها.