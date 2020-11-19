مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يحتفي بالفائزين بجائزة عصام السيد

عقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ندوة تكريم الفائزين بجائزة العمل الأول جائزة المخرج عصام السيد، ضمن فعاليات الدورة الخامسة بحضور عضوين من لجنة تحكيم تلك المسابقة هما الدكتور محمد الشافعي والدكتورة رانيا فتح الله.

أدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر، الذي بدأ حديثه قائلًا: " تلك الجائزة التي يقدمها المهرجان أراها جائزة هامه يتفرد بها مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حيث سبق أن قدمت أولي تجاربي في المركز الثقافي الفرنسي كمخرج، وحصلت علي الجائزة الأولي وسافرت إلى فرنسا حينها لمشاهدة عروض مهرجان افنيون، لذلك فان مثل تلك التجارب هي من تعطي الخبرة والحماس والتشجيع لتقديم اعمال جديدة".

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا فتح الله عن سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم اختيار العروض في المسابقة، وقالت: "سعيدة جدًا بمشاركتي في لجنة التحكيم بمسابقه العمل الأول إخراج للشباب، حيث كان لدينا شروط لمنح الجائزة منها، أن يكون العمل هو الأول للمتقدم، وألا يزيد عمره عن 35 عام، مشيرة الي ان العروض المتقدمة كان بها مستوي متميز جدًا".

ووجه المخرج محمد الشافعي تحية للمخرج عصام السيد الذي كان له دور كبير في توجيهه أثناء دراسته في مركز الإبداع الفني، وأضاف: "نحن شاهدنا 22 عرضًا مسرحيًا بها عدد كبير من العروض المتميزة، لكن في النهاية نحن نحكم في جائزة اخراج، ومن الأمور الجيدة أنه لم يكن هناك خلاف بيننا عند المناقشة على العروض، ففي كل مرة نجلس فيها لنتناقش كان يوجد 3 عروض هم من يستحقون الجائزة".

وتحدث مايكل مجدي الحاصل علي المركز الثالث عن عرض "الدخان" عن تجربته، مشيرًا إلى أنه أراد من خلال العرض إلقاء الضوء على خطورة الإدمان، وليس المخدرات فقط، ولكن إدمان كل شيء، مشيرًا إل أن الميزانية التي خرجت من الجامعة للعرض كانت 15 الف جنيه.