راندا حافظ تعلن اعتزالها الغناء بعد مسيرة 10 سنوات: "جوايا كتير"

أعلنت المطربة راندا حافظ، اعتزالها الغناء، بعد أن نشرت فيديو على حسابها الشخصي على شبكات التواصل الاجتماعي، لأغنية "جوايا كتير" والتي طرحتها فى ألبومها الأول عام 2009، وهي الأغنية التي تم ترجمتها وغنائها باللغة التركية للمطرب التركي الشهير سنان أقتشيل بعنوان "Atma".

وعلقت "راندا"، على الفيديو: "الحمدالله بعد أكتر من 10 سنين على أغنيتي "جوايا كتير" اللي كانت أول أغنية لمطربة مصرية تترجم تركي مازالت الإذاعات التركية بتتكلم عن نجاحها لحد دلوقتي والواحد مش عارف ياخد حقه ولا التقدير فى بلده فى زمن مهرجانات حمو بيكا وشاكوش #اعتزال... شكراً"

‎وكان راديو "مولا" التركي الشهير قدم حلقة خاصة عن راندا حافظ وتحدث مقدم البرنامج في الحلقة عن أغنيتها "جوايا كتير" والنجاح الذي حققته الأغنية بصوتها فى تركيا وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع حسن الشافعي.

كانت المطربة راندا حافظ صورة قد نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام برفقة المطرب الشعبي عبدالباسط حموده، لأغنيتها الجديدة بعنوان "الدنيا غابة".

وظهرت "راندا" و"عبدالباسط"، على بوستر بصورة كارتون ثلاثية الأبعاد من تصميم الرسام شادي عبدالسلام، والصورة تعد النسخة العربي من بوستر لعبة فيلم الاكشن والمغامرة الشهير "جومانجي"، والأغنية من إنتاج شركة "B.ICON"

يذكر أن آخر أعمال راندا حافظ كان ألبوم "أكتر وحدة مبسوطة" من إنتاج شركة "روتانا" وضم 9 أغانيات تعاونت فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم أمير طعيمة وأحمد صلاح حسني وأحمد إبراهيم.