طرحت المطربة راندا حافظ البرومو الأول من ألبومها الجديد بأغنية بعنوان "ياليلي روح" وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان الفنان أحمد صلاح حسني ومن توزيع أحمد إبراهيم.

ومن المقرر طرح ألبوم راندا حافظ "أكتر وحدة مبسوطة" يوم الثلاثاء 23 يوليو وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أمير طعيمة، نور عبدالله، أحمد الجندى، عصام حسنى، إيهاب عبدالواحد، محمد النادى، مدين، أحمد صلاح حسني، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبي، إسلام زكي، خالد عز، نادر حمدي، وسام عبدالمنعم، وأحمد إبراهيم،‫ والألبوم من إنتاج شركة روتانا.

يذكر أن أغنية "نور الشمس" والتي طرحتها راندا الشهر الماضي تصدرت ترتيب الأغاني في عدد من الإذاعات التركية وقدم راديو "مولا" التركي الشهير حلقة خاصة عن راندا حافظ وتحدث مقدم البرنامج في الحلقة عن أغنيتها السابقة "جوايا كتير" والتي تم غنائها بأكثر من لغة منها التركية والإسبانية والروسية، كما تم طرحها في العديد من الألبومات العالمية.