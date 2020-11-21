كريم عبدالعزيز: كنت مطلع نسخة بـ "الصابونة" من مفاتيح البيت حتى الخزنة

أكد الفنان كريم عبدالعزيز، أن والده المخرج محمد عبدالعزيز، كان ضد عمله في الفن، وكان يتمنى أن يلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ولكنه خالف رغبة والده والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وقال "كريم"، خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن والده شخصية صارمة جدا رغم أنه يعمل مخرجا وقدم أبرز الأفلام الكوميدية لنجوم الكوميديا وعلى رأسهم عادل إمام، مشيرًا أن والده وقف ضد التحاقه بمعهد الفنون المسرحية، ولكنه أصر على الالتحاق به ووافق والده بعدما شاهد أداءه في بروفات اختبارات الالتحاق بالمعهد.

وأضاف "عبدالعزيز": "سافرت أمريكا ومستحملتش السفر وكنت في مدرسة عسكرية هناك في مرحلة الثانوية، وأنا هناك اكتشفت أني راجل لا أصلح للغربة، صحابي وأهلي وبيتي والعمارة والجيران والتلفزيون والبقال والمكوجي، محستش أني أعرف أعيش في مكان بره مصر، وعمري ما رجعت ولما رجعت ربنا كرمني أخر كرم، وسافرت مع 100 مصري 35 بس منهم هما اللي كملوا هناك".

وتحدث كريم عبدالعزيز عن عمله كفنان أمام الكاميرا بدلًا من عمله كمخرج خلفها مضيفًا: "الوقوف خلف الكاميرا متعة والوقوف قدام الكاميرا متعة"، مؤكدًا أن دراسته للإخراج ساعدته في أن يؤدي بشكل أفضل نظرًا لأنه يفهم وجهة نظر المخرج ويفهم طريقة حركة الكاميرا.

وأكد أنه كان يتمنى العمل مع والده وأنه يتمنى أن يخرج له والده مشهدا واحدا لافتًا لوجود مشروع فني سيخرجه والده ولكنه لم يكتمل مشيرًا أنه كان منبهرا بشخصية والده حينما شاهده كمدرس في معهد الفنون المسرحية.

وعلق "عبدالعزيز"، على صورة له وهو طفل ذو أشقر قائلًا: "كنت أشقر واغمقيت وابني علي شبهي".

وعن أول دور أسند له في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة سناء جميل، قال: "مروان حامد قالي عايز تمثل ..شريف عرفة عايز وجه جديد وروحت قابلت المخرج وقالي شوف المشهد ده وطلع مشهد رئيسي للأستاذ أحمد زكي وطلب يعمل لي كاستنج كاميرا".

وكشف "عبدالعزيز"، عن سر لم يخبر به والديه حتى الآن "مفيش مفتاح في البيت مكنتش مطلع عليه نسخة بالصابونة حتى مفتاح الخزنة كنت مطلع عليه نسخة يعني كنت حرامي قديم ومبحبش فكرة الباب المقفول ومتجيش جنب ده والممنوع مرغوب".

وأوضح كريم عبدالعزيز أنه كان يعرف الوصول لهدفه: "كنت حلنجي وهديت واتهديت وهديت غصب عني لما لقيت العيال كبرو".