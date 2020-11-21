صور.. البابا يستقبل الباحث القبطي مكتشف الجين المسبب لسرطان الكبد

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الباحث الدكتور ماركو يوسف الذي استطاع اكتشاف الجين المسبب لسرطان الكبد، والذي حصل بموجب البحث الذي قام به في هذا الموضوع على جائزة صندوق نيوتن الدولية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه من المنتظر أن يساهم هذا البحث في القضاء على هذا النوع من السرطان، مشيرا إلى أن الباحث ماركو يخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حيث يشارك في خدمة الشباب بمطرانية سمالوط في محافظ المنيا مسقط رأسه.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة، أن الباحث قرر تخصيص نصف قيمة الجائزة لاستكمال أبحاثه، وتبرع بالنصف الآخر لكلية الصيدلة جامعة المنيا التي تخرج فيها، وذلك لإنشاء معمل للعلوم الحيوية بها.

وسبق واستقبل الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، الباحث الدكتور ماركو يوسف ابن إيبارشية سمالوط وخادم الشباب بها.

وقالت مطرانية سمالوط، إن استقبال الأنبا بفنوتيوس، للدكتور ماركو يأتي بمناسبة حصوله على جائزة صندوق نيوتن الدولية، وذلك عن البحث الذي قدمه ضمن المسابقة التي نظمتها إدارة الجائزة لأفضل بحث والتي تسابق فيها 144 باحثًا.

وماركو الحاصل على جائزة صندوق نيوتن، التي تقدر بـ200 ألف جنيه استرليني، حصل على البكالوريوس في العلوم الصيدلانية عام 2009 من جامعة المنيا، وبدأ بعدها مشوار الحصول على الماجستير في الكيمياء الحيوية حيث تلقى تدريبا معمليا مكثفا في كلية الطب جامعة بون بألمانيا، وبالفعل حصل على الماجستير من جامعة المنيا في 2014، وانضم بعدها إلى مجموعة باحثين في جامعة نيوكاسل البريطانية عام 2015 حيث استطاع تطوير مشروعه حول البيئة الميكروبية للكبد – محرك سرطان الخلايا الكبدية.

وصندوق نيوتن هو أحد البرامج التابعة للمركز الثقافي البريطاني لتمويل المبادرات والمشروعات العلمية والمجتمعية في الدول النامية.