الأنبا إسحق يدشن كنيسة بطما.. ورسامة 3 قمامصة وقس بدير مار جرجس

دشن الأنبا إسحق، أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة سوهاج، كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية المدمر التابعة لمدينة طما.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن صلوات التدشين تمت بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس، حيث تم تدشين ثلاثة مذابح بالكنيسة، المذبح الرئيس على اسم القديسة العذراء مريم، والمذبح القبلي على اسم القديس يوسف النجار، والمذبح البحري على اسم القديسين يواقيم وحنة.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة، أنه شمل التدشين أيضًا أيقونة حضن الآب البانطوكراتور "ضابط الكل" الموجودة في شرقية كل من المذابح الثلاثة، وحامل الأيقونات بأيقوناته، وكذلك أيقونات الكنيسة إلى جانب عدد من أواني الخدمة، تلته صلاة القداس الإلهي بمشاركة الكهنة والشمامسة وجموع الشعب.

وأشار حليم، إلى أنه خلال الكلمة الروحية التي ألقاها الأنبا إسحق، هنأ مجمع الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام وأعضاء مجالس الكنائس وشعب الإيبارشية، بتدشين الكنيسة وأكد أن هذا اليوم وهو يوم ميلاد الكنيسة وهو نقطة بداية للعمل والخدمة، كما قدم الشكر إلى كل القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية التي كان لها دور في إقامة هذه الكنيسة.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية، أنه في السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة 150 شماسًا من أبناء الكنيسة في رتبة الإبصالتس "المرتل".

وفي ذات السياق، قام الأنبا مينا، أسقف ورئيس دير مار جرجس بالخطاطبة، برسامة ثلاثة من الرهبان القسوس بالدير في رتبة القمصية، وهم: "الراهب القمص مكسيموس الجورجي، والراهب القمص شاروبيم الجورجي، والراهب القمص أباكير الجورجي".

كما قام الأنبا مينا، بحسب بيان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بسيامة الراهب ثيؤدور الجورجي بدرجة القسيسية.

وفي مطرانية طهطا وجهينة بسوهاج، صلى الأنبا إشعياء، مطران الإيبارشية، القداس الإلهي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بعنيبس، وسيم المطران خلال القداس، الشماس روماني بشاي رزقين، كاهنًا للكنيسة ذاتها باسم القس ميخائيل.