4 خطوات لاستخراج تصريح ترميم للمدفن أو المقبرة

كشفت وزارة التنمية المحلية الأوراق والمستندات التي يجب أن يتقدم بها المواطن بالمراكز والأحياء والمدن لطلب استخراج تصريح ترميم للمدفن أو المقبرة.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب مع الاطلاع على الأصل.

- إعلام وراثة لمتنفع بالمدفن في حالة وفاة المنتفع الأصلي.

- المستندات التي تفيد صلة مقدم الطلب بالمنتفع الأصلي.

- صورة من الترخيص الخاص بالدفن إن وُجد.

شروط الحصول على الخدمة

• مصري/مصرية

• السن: أتم 16 سنة

• صاحب المدفن أو أحد الورثة

إجراءات المواطن

- الخطوة الأولى

استلام نموذج الطلب من شباك الجبانات بالمركز التكنولوجي بالمحافظة

- الخطوة الثانية

ملء نموذج الطلب وإطلاع الموظف على الأوراق والمستندات

- الخطوة الثالثة

سداد رسوم مقابل تقديم الطلب بالخزينة

- الخطوة الرابعة

سداد رسوم الترميم واستخراج التصريح

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

- الخطوة الأولى

إرسال الأوراق والمستندات إلى الإدارة المختصة للدراسة والبحث

- الخطوة الثانية

بعد استيفاء جميع الإجراءات يتم تحديد رسوم الترميم ويتم استخراج تصريح الترميم للمنتفع أو أحد الوراثة

- الخطوة الثالثة

في حالة عدم وجود ملف في الأرشيف ويكون اسم المنتفع في الحصر يتم عمل معاينة وتحريات شرطة المرافق

- الخطوة الرابعة

عرض الملف على الشؤون القانونية للدراسة والبحث ثم عرضها على اللجنة العليا للجبانات لإبداء الرأي النهائي ثم تسديد رسوم استخراج الترميم

مدافن بنظام حق الانتفاع بالجيزة

وكانت محافظة الجيزة أعلنت عن طريق الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات عن طرح 1656 قطعة أرض فضاء (متخللات) بغرض إقامة مدافن عليها والقطع المطروحة كانت بطريق الفيوم ومساحتها تتراوح بين (8م-80م2) ويحق لقاطني محافظة الجيزة فقط الحصول عليها بنظام حق الانتفاع وشراء كراسة الشروط واستمارة الحجز كانت من مقر الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات. على أن يكون مقابل حق الانتفاع وفقا لما جاء بكراسة الشروط لكل قطعة وحسب درجة التميز.