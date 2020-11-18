محافظ بني سويف يلتقي شباب ورشة التنمية المحلية بالبرنامج الرئاسي

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مجموعة من شباب ورشة التنمية المحلية التابعة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، اليوم، في حضور محمد جبر، معاون المحافظ لشؤون القرى.

وخلال اللقاء، استعرضت المجموعة عدداً من مخرجات الورشة والمبادرات التنموية التي انبثقت عنها، وإمكانية تطبيقها والآليات والخطوات العملية للتعرف على نموذج التجربة الشبابية بالمحافظة.

في بداية اللقاء، رحب المحافظ بالوفد الشبابي، معبرًا عن اهتمامه برؤية شباب البرنامج الرئاسي للتنمية المحلية ومخرجات الورش المنعقدة في هذا الشأن التي تستهدف محور التنمية المحلية كركيزة رئيسية بمنظومة عمل الجهاز الإداري للدولة وجهود تطوير آدائه بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، والتغيرات المستقبلية.

وأشار إلى حرص منظومة العمل بالمحافظة على الاستفادة من كافة الجهود في هذا المجال، بما يمثل ثمرة ونتاج نوعي للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب.