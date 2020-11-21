افتتاح معرض تراث "الأجداد ميراث الأحفاد" بأسوان

افتتح اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، اليوم، فعاليات معرض تراث الأجداد ميراث الأحفاد، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ الإقليم، والذي تنظمه مؤسسة نحمي تراثنا برئاسة المحاسب عادل منيب على مدار 3 أيام بالساحة المفتوحة للجدارية الفنية بكورنيش النيل.

ويضم المعرض 35 عملا فنيا للحرف والمشغولات اليدوية والتراثية للمرأة المعيلة، وأيضاً المشغولات والأزياء السودانية حيث يتم تنظيم المعرض ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتصنيع الأفريقي.

حضر الافتتاح المستشار أحمد خليفة القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق بأسوان، ولفيف من القيادات المجتمعية والتنفيذية والفنانين والمؤسسات المشاركة في المعرض.

وفي كلمته نقل اللواء حازم عزت، تحيات محافظ أسوان للمشاركين بالمعرض، مؤكداً الدور المتميز الذي تقوم به مؤسسة نحمي تراثنا لتفعيل المشاركة المجتمعية من أجل مساندة الجهود الحكومية المبذولة حالياً لمواجهة التحديات المختلفة وتقديم أوجه الرعاية والدعم للمرأة المعيلة من خلال تدريب السيدات لتطوير المنتجات اليدوية، بجانب إشراكهن في معارض موسمية بأسوان والقاهرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لأسرهم.

وأشار السكرتير العام إلى أن تنظيم فعاليات هذا المعرض يتواكب مع إعلان رئيس الجمهورية بأن أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية لقارتنا السمراء، لافتاً إلى أننا نعزز المبادرات الناجحة الهادفة لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً ولا سيما المرأة المعيلة من خلال توفير مصدر دخل لها، والعمل على تسويق منتجاتها للحرف التراثية التي تعبر عن الطابع والطراز الأسواني الأصيل.

على جانب آخر كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن أن الدورة الخامسة للمهرجان ستشهد الإعلان عن نتيجة استفتاء ينظمه المهرجان لاختيار أفضل 100 فيلم عربي للمرأة، وهي الأفلام التي تناقش قضية تخص قضايا المرأة أو التي أبدعتها المخرجة كمخرجة، عبر تاريخ السينما العربية الطويل والذي يمتد لأكثر من 100 عام.

وأكدت إدارة المهرجان في بيان، أن الاستفتاء يشرف عليه الناقد كمال رمزي وتعده الناقدة ناهد صلاح، بمشاركة عدد كبير من النقاد العرب من المحيط إلى الخليج، إضافة للنقاد العرب المقيمين في الخارج.