ضمن مبادرة الرئيس.. "سباحة الصعيد" توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان

وقع المهندس أدهم دهب، رئيس منطقة الصعيد للسباحة، والدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك بين منطقة الصعيد للسباحة والجامعة "ممثلة في كلية التربية الرياضية"، بحضور الدكتور عادل مكي، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وليد رزق بدر، المدرس بالكلية، وأمين صندوق منطقة الصعيد للسباحة.

ويهدف البروتوكول لنشر رياضة السباحة وتطوير اللعبة في صعيد مصر، من خلال الدورات الأكاديمية والتدريبية سواء العملية أو النظرية .

وقال "دهب" إن توقيع البروتوكول جاء في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "الرياضة أمن قومي"، التي وضعها ضمن خطة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، الذي يولي اهتماما كبيرا للنهوض بالسباحة في الصعيد، وسيتم الإعداد لدورات تدريبية في جميع محافظات الصعيد، تحت إشراف عميد كلية التربية الرياضية، ووضعت خطط زمنية محددة، لتنفيذ رؤية الاتحاد المصري للسباحة في هذا الصدد.

وقال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان: "نعمل علي تفعيل الأنشطة الطلابية والرياضية، بعد استكمال المنشئات الرياضية، التي تشهد طفرة كبيرة داخل جامعة أسوان؛ إذ جاري إنشاء حمام السباحة الأوليمبي بمقر الجامعة بصحاري، الذي سيكون إضافة جديدة لباقي منشئات الجامعة الرياضية، في إطار تفعيل الخطة الاستراتيجية والتدريبية؛ لتحقيق الجودة الشاملة التي تؤدي إلي الارتقاء بمستوي الخريج وتأهيله في ألعاب السباحة، والقدرة علي المنافسة في سوق العمل، وتلبية احتياجات السوق في مجال السباحة".

ويأتي هذا التعاون لإثراء أنشطة السباحة، من حيث كلية التربية الرياضية لتطبيق وتطوير الأبحاث العلمية في هذا المجال وربطها بالمجتمع والبيئة الرياضية، ومنطقة الصعيد للسباحة.

وأوضح الدكتور عادل مكي، عميد كلية التربية الرياضية، أن البرتوكول تضمن عدة أهداف، منها إقامة الدورات التدريبية لتأهيل الطلاب للعمل مدربين وإداريين وحكام وأخصائي اصابات رياضية وتأهيل، مشيرا إلى أن الكلية ترشح عددا من أعضاء هيئة التدريس لحضور التدريبات الخاصة والمؤتمرات وورش العمل والدورات التي ينظمها الاتحاد المصري، والاتحاد الدولي للسباحة.

وفي ختام اللقاء أهدى رئيس منطقة الصعيد للسباحة، درع المنطقة للدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، وعميد كلية التربية الرياضية، تقديرا لجهودهما المبذولة في القطاع الرياضي بالمحافظة.