في ساعة واحدة.. "تعليم كفر الشيخ" تنعى مدير مدرسة وزوجته توفيا بكورونا

نعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فريد إبراهيم، مدير مدرسة المرابعين للتعليم الأساسي، وزوجته سلوى كمال، وكيل مدرسة القنطرة الابتدائية، عقب وفاتهما متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وتقدمت بثينة كشك، بواجب العزاء لأسرة فقيدي تعليم كفرالشيخ، داعية الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حزنها لفقد الزملين العزيزين، وأنها تتابع حالة الزميلين منذ الإعلان عن مرضهما.

وكان مدير المدرسة وزوجته، قد وصلا لقسم العناية المركزة، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الشيخ، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا ومصابين بأعراضه الشديدة، من ضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة ونهجان وسعال شديد، قبل يومين، إلا أن حالتهما ساءت بشدة ليموت الزوج، وتلحقه زوجته به في أقل من ساعة، ليخيم الحزن على أهالي قرية المرابعين، ويدفنا وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وخيم الحزن على أهالي عزبة الخضيري التابعة لقرية المرابعين، الذين نصبوا سرادقات العزاء حزنا على الزوجين، اللذين كانا يتسمان بالحب والكرم والود، وكذلك قطاع التعليم والتلاميذ.