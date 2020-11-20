وفاة زوجين بكورونا في كفر الشيخ.. "جمعهما المرض والموت في غرفة واحدة"

لم يفترقا طوال حياتهما، كافحا سوياً وجمعتهما الحياة ثم جمعهما المرض بفيروس كورونا، ثم الموت، فمات الزوج ولحقت به زوجته بعد أقل من ساعة حزنا عليه، هما الزوجان فريد إبراهيم مدير مدرسة المرابعين للتعليم الأساسي بمركز كفر الشيخ، وكذلك زوجته سلوى كمال وكيلة مدرسة القنطرة الابتدائية بمدينة كفر الشيخ، حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وخيم الحزن على أهالي القرية، الذين نصبوا سرادقات العزاء حزناً على الزوجين، اللذين كانا يتسمان بالحب والكرم والود، بين الأهالي، كما خيم الحزن على قطاع التعليم والتلاميذ.

وكان مدير المدرسة وزوجته، قد وصلا لقسم العناية المركزة، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الشيخ، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا ومصابين بأعراضه الشديدة من ضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة ونهجان وسعال شديد، قبل يومين، إلا أن حالتهما ساءت بشدة ليموت الزوج، وتلحقه زوجته بعده بأقل من ساعة، ليخيم الحزن على أهالي قرية المرابعين، ويتم دفنهما وسط إجراءات احترازية ووقائية.