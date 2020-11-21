"فتاة الوراق" تعترف بقتل شقيقتها: قالتلي مش هتجوز بسببك

وقفت الفتاة المتهمة بقتل شقيقتها في الوراق داخل منزل أسرتها محاطة بقوة أمنية من البحث الجنائي في حضور وكيل النائب العام، لتمثيل جريمة قتل أختها طعنًا بالسكين انتقامًا منها لمعايرتها بالزواج العرفي واتهامها بالزنا.

وقالت المتهمة لرجال النيابة: "أنا قتلت أختي في نص دقيقة عشان قالت ليا إنتي شمال، واللي عملتيه وقف حالي ومش هتجوز بسببك".

وأضافت: "أنا معملتش حاجة غلط عشان أختي الصغيرة تعايرني أنا اتجوزت عرفي عشان كنت مطلقة وظروفي جوزي ما كنش ينفع يعلن زواجه عشان أمور خاصة بأسرته، وكمان مش عارفة أعيش في بيت أهلي ومن ساعة ما اطلقت مشفتش يوم حلو من أسرتي، كلهم حاطين همهم فيا".

استعادت المتهمة ذكرياتها الأليمة مع أسرتها محاولة تبرير جريمتها، "اضطريت للجواز العرفي عشان مشفتش حنان من عيلتي كلهم بيكرهوني"، مشيرة إلى أن والدها عندما علم بأنها تزوجت عرفيا، إذ كانت تغيب عن المنزل لفترات طويلة، حبسها في إحدى الغرف بالشقة، وقيدها بالحبال في السرير، وكلف شقيقتها الصغرى بمراقبتها وإطعامها.

وأكدت أنها كانت تلاقي معاملة قاسية من أسرتها، خاصة شقيقتها التي كانت تعايرها بعلاقتها وزواجها عرفيا من شاب، فقررت الهرب من المنزل بأي وسيلة مهما كلفها ذلك، حتى لو اضطرت لارتكاب جريمة للتخلص من "جحيم أسرتي".

وأفادت التحقيقات بأن صباح يوم الجريمة كانت المتهمة مقيدة بالأحبال في سريرها، فادعت أنها تعاني من مغص حاد، يحتاج إلى دخولها الحمام، لكن شقيقتها رفضت، فظلت تتوسل إليها، حتى أحضرت سكينا لفك قيودها، وعقب تحريرها من الأحبال، خطفت السكين من شقيقتها، وسددت لها عدة طعنات أودت بحياتها، ثم فرت هاربة إلى خارج المنزل، واتصلت بزوجها عرفيا، لكنه رفض مقابلتها، فظلت هاربة حتى ضبطتها الشرطة.

وأوضحت التحريات أن الفتاة سبق لها الزواج مرتين وانفصلت عن زوجيها، ثم كانت على علاقة بثالث تزوجته عرفيا، وعندما علم والدها بزواجها العرفي كبلها بالحبال وحبسها في المنزل، ثم حاولت الفتاة الهرب فأوهمت شقيقتها برغبتها في الذهاب للحمام، عقب قيام شقيقتها بفك قيودها لدخول الحمام، قامت المتهمة بتسديد طعنة لشقيقتها مستخدمة السكين.

وعقب انتهاء تمثيل الجريمة أعادتها الشرطة إلى محبسها في قسم شرطة الوراق، تنفيذًا لقرار النيابة الصادر منذ يومين بتجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.