شعراوي يوجه بحملات على المقاهي والمطاعم لحظر الشيشة وغرامة بالمواصلات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على استمرار التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية والمحافظات لتنفيذ حملات مشتركة للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية في وسائل المواصلات المختلفة للحفاظ على سلامة وأمن وصحة المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في ظل انتشار الموجة الثانية للفيروس.

وشدد شعراوي على ضرورة تطبيق الغرامات المقررة على المخالفين للتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وخاصة ارتداء الكمامات الطبية بوسائل النقل الجماعي ووسائل النقل العامة.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن والقيام بحملات مستمرة على الكافيهات والمطاعم لضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها للمترددين.

ووجه شعراوي المحافظات بضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للمرور على المحال التجارية والمقاهي للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية حرصا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

من ناحية أخرى، أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة استعدت بالتعاون مع المحافظات، للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والأمطار والسيول التي تضرب عددا من المحافظات وعلى رأسها الإسكندرية، بنشر 3500 معدة من سيارات شفط ومسح وطلمبات وعربات سيول بالشوارع الرئيسية والمحاور ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق، بالإضافة إلى عدد كبير من العاملين، علاوة على العمل على تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار ومخرات السيل، للتعامل مع تجمعات الأمطار.

وأكد أن الإسكندرية، تواجه موجات أمطار متواصلة على مدار الأيام الماضية بشكل كثيف، علاوة على التعامل مع محافظات أخرى، بينما القاهرة والجيزة تحت السيطرة حتى الآن، لافتا إلى أن شبكات الصرف قادرة على استيعاب مياه الأمطار شريطة سقوطها على فترات، مؤكدا أن كل دول العالم حينما تضربها الأمطار الغزيرة تتعرض لمشكلة.

وأشار إلى أن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أصدر تكليفات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، بشأن الاستعدادات للتعامل مع سقوط مياه الأمطار بموسم الشتاء، ومراجعة المناطق الساخنة التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، ومن تلك التعليمات رفع حالة "الاستنفار الكامل" حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بنطاقها لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقًا للاحتياج، والتوجيه برفع درجة الاستعداد بجميع الشركات سواء المتوقع سقوط أمطار بها أو غير متوقع سقوط أمطار بها، والتعاون مع الشركات التي بها أمطار في حالة الحاجة إلى ذلك.