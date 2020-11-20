طقس سيئ يضرب القاهرة ومحافظات الوجه البحري.. و"التنمية المحلية" تعلن الطوارئ

ضربت موجة الطقس السيئ، اليوم، القاهرة الكبرى وعدداً من المحافظات التى شهدت هطولاً غزيراً للأمطار، خصوصاً فى الإسكندرية.

فيما أجرى، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات الهاتفية على مدار الساعات الماضية مع عدد من المحافظين لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع الطقس السيئ، ومن بينها محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والشرقية.

"شعراوى" يتابع عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع.. ويناشد مواطنى الإسكندرية الالتزام بالمنازل

وتابع «شعراوى»، اليوم، سير عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات فى الشوارع، وحصر المناطق التى تأثرت بسقوط الأمطار، مناشداً مواطنى الإسكندرية الالتزام بالتعليمات وعدم النزول إلى الشوارع، إلا للضرورة القصوى لمساعدة الأجهزة المحلية والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحى لشفط تراكمات المياه فى عدد من المناطق.

إدارة المرور تحذر السائقين من السرعة الزائدة

ووجه الوزير باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع، ومنها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية، مكلفاً غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وقال «شعراوى»، فى بيان اليوم، إنه يتلقى تقارير مستمرة من غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الوضع فى المحافظات، أفاد آخرها بسقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية ما أدى إلى تراكمات مياه بكافة شوارع وميادين المحافظة، فيما شهدت محافظتا القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق، وهناك نشاط للرياح على محافظة مطروح، وسقوط أمطار خفيفة على بعض القرى بمراكز الشرقية، وأمطار متوسطة على بعض مناطق البحيرة وأمطار خفيفة على بعض المناطق بالقليوبية.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظات بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحى والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات، لافتاً إلى تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات التى تشهد موجة من الطقس السيئ لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

البحث عن عالقين تحت الأنقاض والدفع بـ180 سيارة شفط وبدالات وفرق طوارئ

وطالب «شعراوى» ضرورة وجود رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع. وضربت نوة «باقى المكنسة» سواحل الإسكندرية، اليوم، بأمطار غزيرة وصلت حد السيول مع رياح جنوبية غربية وانخفاض شديد فى درجات الحرارة، وأغرقت الأمطار الغزيرة التى لم تتوقف شوارع المدينة الساحلية، ولم تصمد الشنايش والبالوعات، أمام كميات المياه بالأحياء الراقية والشعبية، ما جعل شركة الصرف الصحى بالإسكندرية تدفع بـ180 سيارة شفط وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لشفط تراكمات الأمطار، وشاركت فى أعمال الكسح 3 جهات أخرى هى الأحياء وشركتا مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة.

وتفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أحد العقارات التى انهارت، اليوم، بحى الجمرك، وتبين من المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عنه سقوط سقف الدور الثالث والأخير من العقار حتى سقف الدور الأرضى.

مصرع 4 فى انهيار عقارين بالإسكندرية

وتسبب انهيار العقار فى مصرع طفلين عمرهما 6 و7 سنوات، ومسنة، 58 سنة، وإصابة طفلين آخرين، فيما تواصلت عملية البحث عن شخصين تحت الأنقاض، ونقلت سيارات الإسعاف مصابين من العقار إلى مستشفى الأميرى الجامعى، والجثتين إلى المشرحة.

كما تسبب انهيار جزئى لعقار آخر، بشارع السلطان فى منطقة كرموز غرب الإسكندرية، فى مصرع شاب يدعى أحمد محمد عمره 20 سنة، وإصابة 4 آخرين، إثر هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول فى المدينة.

ونقلت سيارات الإسعاف، جثة المتوفى الشاب و4 مصابين إلى المستشفى الأميرى الجامعى.

وأصدرت المحافظة بياناً تحذيرياً للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة دون انقطاع على كافة أحياء المحافظة، ناشدتهم فيه عدم مغادرة المنزل والنزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار، كما ناشدتهم تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومتراً، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنباً لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

وشهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى أمطاراً غزيرة ضمن موجة الطقس السيئ، وجدد مركز التنبؤات بالأمطار بوزارة الرى، تحذيره من احتمالية سقوط أمطار متوسطة، على السواحل الشمالية الغربية، تقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر وقد تصل إلى شمال الصعيد.

وتوقع المركز استمرار سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية حتى غدا، تقل شدتها بعض الشىء على محافظات الوجه البحرى والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

وشهد عدد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، أمطاراً رعدية، أغرقت مياهها الشوارع الرئيسية والميادين العامة، ما دفع العديد من المحال التجارية إلى إغلاق أبوابها بسبب موجة الطقس السيئ، ورفعت فيه الوحدات المحلية درجة الاستعداد القصوى.

أمطار رعدية فى البحيرة.. وإغلاق بوغازى رشيد والمعدية أمام حركة الصيد والمراكب

وشهدت مدن «إدكو، رشيد، كفر الدوار، أبوحمص، أبوالمطامير، المحمودية، الرحمانية»، أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة، منذ صباح اليوم، وأعلنت إدارة بوغازى رشيد والمعدية حالة الطوارئ، وإغلاقهما أمام حركة الصيد والمراكب، لمواجهة أى أزمات قد تحدث نتيجة الأمطار الشديدة.

وحذرت الإدارة العامة للمرور بالبحيرة سائقى المركبات بأنواعها، من السرعة الزائدة على الطريقين الزراعى والدولى الساحلى، فيما رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى، تحسباً لوقوع أى حوادث بسبب الأمطار.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قد رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقى كافة البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات «الكهرباء - مياه الشرب»، ومسئولى الطرق والكبارى والحماية المدنية والإسعاف، ضرورة الالتزام بإلغاء الإجازات واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة، وتجهيز المعدات اللازمة لمواجهة الظروف الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة وبالمشاركة المجتمعية مع الشركات، لمواجهة تلك الظروف، ومتابعة جاهزية جميع المعدات.

وأصدر «آمنة»، توجيهات بالتأكيد على جميع المدارس، بعدم وجود التلاميذ خارج أسوار المدارس فى أثناء اليوم الدراسى، ودخولهم الفصول فور وصولهم، والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أية تراكمات للمياه داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها، وأعلى أسطح المدارس والمبانى الملحقة، وفصل التيار الكهربائى عن المدارس والمبانى الملحقة، خلال الأمطار الغزيرة.