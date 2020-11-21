محافظ أسيوط يلتقي وفد "السكة الحديد" لمناقشة خطة تطوير المزلقانات

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وفد هيئة السكة الحديد لبحث سبل تطوير بعض المزلقانات، ضمن خطة الهيئة لتطوير المزلقانات على مستوى الجمهورية؛ لزيادة معدلات الأمان والسلامة لمسير القطارات وسلامة العابرين.

حضر اللقاء اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس مجدي عبد المنعم، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، والدكتور أحمد فراج، استشارى السكة الحديد، والمهندس شعبان محمود، وكيل هيئة السكة الحديد بأسيوط، والمهندس صلاح أبو المعاطي، مدير عام البنية الأساسية للهيئة، والمهندس محمد مصطفى، استشارى الهيئة، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط.

واستعرضت خلال الاجتماع جهود وزارة النقل، وهيئة السكة الحديد في تطوير ورفع كفاءة المزلقانات بالمنطقة الوسطى، التي تشمل 7 منها، سيطور منها مزلقان ديروط بشكل شامل، وعمل ازدواج له، وفقا لاعلى معايير الأمان، بما يحقق سيولة في الدخول والخروج؛ إذ أعيد التخطيط وإنشاء حارتين (ذهاب وعودة)، وجزيرة وسطى، وإنشاء علامات إرشادية، وكشك خاص لعامل المزلقان، مجهز بدورة مياه؛ ليراقب فيه الحركة، بحيث يغلق المزلقان مع حركة القطارات عن طريق بوابات إلكترونية، لتقليل تدخل العامل البشري في مسير القطارات، وسلامة وأمان عبور المركبات.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لخطة الوزارة في تطوير المزلقانات ورفع كفائتها، وتذليل العقبات كافة، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية كافة، مشددا على ضرورة مراعاة شروط السلامة للمزلقانات على مستوى المحافظة؛ لتأمين مرور المواطنين والسيارات، بما يتناسب مع الكثافة المرورية، وتجنبا للحوادث في إطار خطة الهيئة للتطوير وتسهيل مرور المواطنين.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة؛ لبحث سبل تذليل العقبات لاستكمال أعمال تطوير مزلقان ديروط، ووضع حلول عاجلة لنهو تلك الأعمال في توقيتاتها المحددة، بالتنسيق مع مسؤولي هيئة السكة الحديد.