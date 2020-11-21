الحكومة الإثيوبية تعلن السيطرة على مدينة آديجرات في إقليم تيجراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، أن قواتها أحكمت السيطرة على مدينة آديجرات ضمن إطار حملة عسكرية تنفذها في إقليم تيجراي المعارض شمال البلاد، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان، مساء أمس، إن قواتها التي تقاتل المتمردين من إقليم تيجراي، سيطرت على بلدتي أكسوم وأدوا، وتتقدم صوب بلدة أديجرات على بعد 116 كيلومترا من ميكيلي عاصمة الإقليم.

وفي وقت سابق، ضبطت شرطة أديس أبابا أسلحة نارية وقنابل يدوية في عدة مبانٍ بمنطقة نيفاسيلك لافتو، بحسب ما نقلته اليوم الجمعة إذاعة "فانا" الإثيوبية.

من جهتها، قالت حكومة إقليم أمهرة اليوم إن القوات المتمردة في إقليم تيجراي شنت هجوماً صاروخياً على مدينة بحر دار بإقليم أمهرة، دون أن يتسبب في أضرار.