موسيقار الأجيال عن صوت فيروز: جاي من السما

"فيروز من الملائكة.. صوت قادم من السماء"، كلمات وصف بها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، الفنانة اللبنانية فيروز، التي حظيت بألقاب كثيرة على مدار مشوارها الفني منها "جارة القمر"، و"صوت الحب".

وتحتفل الفنانة الكبيرة فيروز، بعيد ميلادها الـ85، حيث وُلدت في مثل هذا اليوم 21 نوفمبر من عام 1935.

على ألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، غنت اللبنانية فيروز، عددًا من الأغنيات منها "سكن الليل" من كلمات الشاعر جبران خليل جبران، و"مر بي" للشاعر سعيد عقيل، و"سهار بعد سهار" للأخوين عاصي ومنصور الرحباني.

وأعادت الفنانة اللبنانية فيروز، تقديم أغنيات سبق وقام محمد عبدالوهاب بغنائها، بتوزيع جديد من قبل الأخوان الرحباني، منها "خايف أقول اللي في قلبي" من كلمات الشاعر أحمد عبدالمجيد، وتعد من أشهر ما أعادت تقديمه، فضلًا عن غنائها "جارة الوادي" من كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي.

وربطت علاقة قوية بين جارة القمر فيروز، وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، الذي سبق وعبّر عن سعادته بقيام فيروز بإعادة غناء أغنيات سبق وقدمها بصوته "قدمت الأغنيات بشكل جيد وحلو، لأنه بصوت مطربة كبيرة يعشقها الناس في كل البلدان، وساهمت في تذكير الناس من الجيل القديم بالأغاني دي، واللي بيحب فيروز هيستمتع بالأغاني، واللي بيحب عبدالوهاب هيفرح برضه".

ووُلدت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، والتي حملت اسم نهاد وديع حدّاد، في 21 نوفمبر من عام 1935، وبعد ولادتها، انتقل والداها من قرية جبل الأرز الواقعة في قضاء الشوف بلبنان، إلى حي زقاق البلاط في العاصمة بيروت.

وهي في الثانية عشرة من عمرها انضمت الفنانة الكبيرة فيروز، إلى الإذاعة اللبنانية لتغنّي في الكورس تحت قيادة الموسيقي محمد فليفل، وكان أول راتب لها في الإذاعة اللبنانية كمغنية كورال، يقدر بـ100 ليرة لبنانية.

وكان الفنان الكبير حليم الرومي، مدير الإذاعة اللبنانية، هو من أطلق عليها الاسم الفني "فيروز"، وكان لقاؤها بالأخوين الرحباني عاصي ومنصور، بمثابة انطلاقتها في عالم الغناء، وقدمت بصحبتهما العديد من الأغنيات.

وتزوجت الفنانة فيروز عام 1955 من عاصي الرحباني، وأنجبت أبناءها الملحن زياد الرحباني، و"هالي"، الذي أصيب بمرض وهو صغير شل حركته، و"ليال"، التي توفيت عام 1988، والمخرجة "ريما".

وانفصلت فيروز، عن الفنان عاصي الرحباني، وهو الانفصال الذي أحدث ضجة كبيرة في الوسط الفني، لاسيما بعد نجاحهما معا في عالم الغناء الذي وصل للعالمية، وحققت ألبوماتها مبيعات مليونية.

وقدمت الفنانة فيروز ما يزيد على 800 أغنية، فضلًا عن مشاركتها في نحو 15 مسرحية غنائية، والمشاركة في في ثلاثة أفلام سينمائية "بياع الخواتم"، و"سفر برلك"، و"بنت الحارس".