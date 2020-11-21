بسكال مشعلاني لـ"فيروز" في عيد ميلادها: أغانيكِ تعطينا الأمل

"أنتِ صورة لبنان"، بهذه العبارة حرصت الفنانة اللبنانية بسكال مشعلاني، على تهنئة الفنانة الكبيرة فيروز بعيد ميلادها الـ85.

وكتبت بسكال مشعلاني، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، رسالة إلى الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز في عيد ميلادها الـ85، بقولها: "عقبال المية ويعطيك الصحة والعمر الطويل".

واستطردت "أنتِ صورة لبنان يلي منشوف حالنا فيه، أغانيكِ يلي بتعطينا الأمل، بحبك فيروز، عيد ميلاد سعيد".

ووُلدت الفنانة فيروز، والتي تحمل اسم نهاد وديع حدّاد، في 21 نوفمبر من عام ى1935، وبعد ولادتها، انتقل والداها من قرية جبل الأرز الواقعة في قضاء الشوف بلبنان، إلى حي زقاق البلاط في العاصمة بيروت.

وفي الثانية عشرة من عمرها انضمت الفنانة فيروز، إلى الإذاعة اللبنانية لتغنّي في الكورس تحت قيادة الموسيقي محمد فليفل، وكان أول راتب لها في الإذاعة اللبنانية كمغنية كورال، يقدر بـ100 ليرة لبنانية.

الفنان الكبير حليم الرومي، مدير الإذاعة اللبنانية، هو من أطلق عليها الاسم الفني فيروز، وكان لقاؤها بالأخوين الرحباني عاصي ومنصور، بمثابة انطلاقتها في عالم الغناء، وقدمت بصحبتهما العديد من الأغنيات.

تزوجت الفنانة فيروز عام 1955 من عاصي الرحباني، وأنجبت أبناءها الملحن زياد الرحباني، و"هالي"، الذي أصيب بمرض وهو صغير شل حركته، و"ليال"، التي توفيت عام 1988، والمخرجة "ريما".

وانفصلت فيروز، عن الفنان عاصي الرحباني، وهو الانفصال الذي أحدث ضجة كبيرة في الوسط الفني، لاسيما بعد نجاحهما سويًا في عالم الغناء الذى وصل للعالمية، وحققت ألبوماتها مبيعات مليونية.

قدمت الفنانة فيروز مايزيد عن 800 أغنية، فضلًا عن مشاركتها في نحو 15 مسرحية غنائية، والمشاركة في في ثلاثة أفلام سينمائية "بياع الخواتم"، و"سفر برلك"، و"بنت الحارس".