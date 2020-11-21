قبل طرحها بـ24 ساعة.. مساحات وأماكن 1011 شقة في 5 مدن جديدة

ينطلق غدًا الأحد، فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهي: مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، وفقًا لما أعلنه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس.

ومن المقرر أنَّ التخصيص سيكون بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يسدد العميل 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص ببنك التعمير والإسكان وموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقراءها مساحات الـ1011 وحدة سكنية وأماكن تواجدها بالمدن الجديدة المعلن عنها.

مساحات الـ1011 وحدة سكنية

تنقسم الوحدات بين منطقتين، الأولى وعددها 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات.

وتوجد تلك الوحدات بمناطق "أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور.

أما الجزء الثاني من المساحات البالغ عددها 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز" ذات الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة فتتراوح مساحتها من (90م2 : 93م2).

إعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط

وفي سياق متصل، قال محمد خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، أنَّ الوزارة قررت إعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط المستحقة على الوحدات، الأراضي أو المحلات من غرامات التأخير، ويتمّ الإعلان وتطبيق القرار اعتبارا من الغد ولمدة شهر، حيث يقوم العميل بالتقدم إلى جهاز المدينة التابع لها وسداد الأقساط المتأخرة بشرط تسديدها جميعا.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودي ومتوسطي الدخل، تسلم خلال 36 شهرًا، في 14 مدينة جديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري؛ إذ تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين فى تملك المسكن الخاص بهم.