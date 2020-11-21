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محمود مسلم

وجه بصرف منحة العمالة غير المنتظمة لي يا وزير القوى العاملة

كتب:

نبض الشارع
12:01 م | السبت 21 نوفمبر 2020
وزارة القوى العاملة

وزارة القوى العاملة

أنا رجل حاصل على دبلوم تجارة وأعمل عامل في محل بقالة، بدون تأمين، وفي نفس الوقت فأنا متزوج وأعول 4 من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى زوجتي، وعندما حدثت أزمة فيروس كورونا وسمعت عن منحة العمالة غير المنتظمة التي تقدمها وزارة القوى العاملة للعمال الذين توقف عملهم خلال ازمة كورونا، وبالفعل قدمت للحصول على المنحة، غير أنه لم تصلني أي رسالة للحصول عليها، تقدمت بشكوى لمكتب شكاوى مجلس الوزراء ولم يحدث أي شيء، أناشد السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة، توجيه السادة المسؤولين لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، حيث اني في أشد الحاجة لها.

سيد بدوى سعد

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