كل ما تود معرفته عن صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن بدء حصر العدد النهائي للمستحقين لـ منحة العمالة غير المنتظمة، استعدادا لصرف المنحة الأخيرة المقرر صرفها شهر ديسمبر المقبل، وذلك للإعلان عن الموعد المحدد لصرف المنحة الأسبوع القادم.

وقال وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، إن الجهات المعنية بحصر الأسماء المستحقة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة سوف تنتهي من حصر الأسماء خلال الأسبوع المقبل.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، خطوات صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة، والمقرر صرفها في شهر ديسمبر المقبل، كالتالي:

خطوات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

- بعد أن يتم حصر أسماء المستحقين لمنحة اعمالة غير المنتظمة، تقوم وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول الخاص بمستحقي الدفعة الأخيرة من المنحة قبل ميعاد الصرف بـ48 ساعة، لإخبار المستحق بالموعد المخصص له لصرف المنحة وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، وضمانًا لسلامة المستحقين.

- وعليه، يقوم المستحقين بالتوجه لماكينات الصراف الآلي في الموعد المحدد الذي تم إبلاغه به من خلال الرسالة النصية.

- ثم يقوم المواطن باستخدام كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى من المنحة.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرار بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار جائحة فيروس كورونا في إبريل الماضي، بقيمة مالية تقدر بـ 500 جنيها، على أن يتم صرفها لمدة 3 شهور، وفي سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس قرارا آخر باستمرار صرفها حتى نهاية العام الجاري.

وكان قد أعلن وزير القوى العاملة إن الدولة أنفقت في المرحلة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة مبلغ قيمته 2 مليار و400 مليون جنيها.