ضبط قيادي بتنظيم "داعش" جنوب بغداد

ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية القبض على أحد قياديي تنظيم "داعش"، جنوب العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم، أن "مفارز وكالة الاستخبارات، متمثلة بمديرية استخبارات بغداد - تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية".

وأوضحت أنه بعد إلقاء القبض عليه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشتراكه في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.