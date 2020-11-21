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محمود مسلم

ضبط قيادي بتنظيم "داعش" جنوب بغداد

كتب:

أ.ش.أ
12:01 م | السبت 21 نوفمبر 2020
قوات الأمن العراقية

قوات الأمن العراقية

ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية القبض على أحد قياديي تنظيم "داعش"، جنوب العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم، أن "مفارز وكالة الاستخبارات، متمثلة بمديرية استخبارات بغداد - تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية".

وأوضحت أنه بعد إلقاء القبض عليه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشتراكه في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

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