نبيلة عبيد تهنئ فيروز بميلادها الـ85: أنتِ سيدة الأغنية

وصفت الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة اللبنانية فيروز في عيد ميلادها الـ85، بأنَّها سيدة الأغنية، وذلك في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي هنأت فيها جارة القمر بعيد ميلادها.

وكتبت نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع انستجرام، رسالة تهنئة للفنانة اللبنانية جارة القمر فيروز، قائلة: "الشمس تشرق مع أغانيكِ، والقمر ساكن في عينيكِ".

واستطردت "لقلبك الحب والفرح، كل عام وأنتِ سيدة الأغنية، كل سنة وأنتِ فيروز الفرح والعطاء".

ولدت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، والتي حملت اسم نهاد وديع حدّاد، في 21 نوفمبر من عام 1935، وبعد ولادتها، انتقل والديها من قرية جبل الأرز الواقعة في قضاء الشوف بلبنان، إلى حي زقاق البلاط في العاصمة بيروت.

وهى فى الثانية عشرة من عمرها انضمت الفنانة الكبيرة فيروز، إلى الإذاعة اللبنانية لتغنّي في الكورس تحت قيادة الموسيقي محمد فليفل، وكان أول راتب لها في الإذاعة اللبنانية كمغنية كورال، يقدر بـ100 ليرة لبنانية.

الفنان الكبير حليم الرومي، مدير الإذاعة اللبنانية، هو من أطلق عليها الاسم الفني فيروز، وكان لقاءها بالأخوين الرحباني عاصي ومنصور، بمثابة انطلاقتها في عالم الغناء، وقدمت بصحبتهما العديد من الأغنيات.

تزوجت الفنانة فيروز عام 1955 من عاصي الرحباني، و أنجبت أبناءها الملحن زياد الرحباني، وهالي، الذي أصيب بمرض وهو صغير شل حركته، و ليال، التي توفيت عام 1988، والمخرجة ريما.

وانفصلت فيروز، عن الفنان عاصي الرحباني، وهو الانفصال الذي أحدث ضجة كبيرة في الوسط الفني، لاسيما بعد نجاحهما سويًا في عالم الغناء الذي وصل للعالمية، وحققت ألبوماتها مبيعات مليونية.

قدمت الفنانة فيروز ما يزيد على 800 أغنية، فضلًا عن مشاركتها في نحو 15 مسرحية غنائية، والمشاركة في في 3 أفلام سينمائية "بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس".