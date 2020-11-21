صور.. وزير التعليم العالي يتفقد المتحف الفني المعاصر بجامعة حلوان

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، زيارة تفقدية للمتحف الفني المعاصر بجامعة حلوان، وذلك برفقة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وشاهد وزير التعليم العالي، العديد من اللوحات الفنية المتميزة وبعض أعمال النحت التي يتفرد المتحف بها، معربًا عن إعجابه بما شاهده من أعمال فنية داخل المتحف.

وأكّد عبدالغفار، أنَّ المتحف الفني المعاصر بجامعة حلوان سيعد إضافة قوية للمتاحف في مصر، موجهًا بضرورة الانتهاء من تجهيز كل الأعمال الفنية في الوقت المحدد لها، تمهيدُا لافتتاح المتحف خلال الفترة المقبلة.

وجاءت الزيارة على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذي يعقد اليوم بجامعة حلوان.