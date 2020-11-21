بدء وقائع الجمعية العمومية لنادي المصري بحضور محافظ بورسعيد

بدأت وقائع الجمعية العمومية للنادي المصري، اليوم، بمقر صالة النادي للألعاب الرياضية بحي المناخ، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومجلس إدارة النادي، برئاسة سمير حلبية.

ودعى مجلس الإدارة أعضاء النادي للتصديق على جدول الأعمال، الذي يضم اعتماد تقرير النشاط عن العام المنتهي، في 30 يونيو الماضي، وعرض خطة النشاط المقترحة، واعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادي، عن الفترة من الأول من يوليو عام 2019، حتى 30 من يونيو 2020، وعرض مشروع الموازنة للعام المالي، من الأول من يوليو الماضي، حتى 30 يونيو المقبل، واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، وما يستجد من أعمال.

يذكر أن لجنة التعاقدات بالنادى المصري، عقدت مؤتمرا صحفيا أمس، بإحدى قاعات الفنادق السياحية ببورسعيد، لتقديم الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها للانضمام لصفوف الفريق الموسم الجديد، وهم: أحمد شديد قناوي، من الإنتاج الحربي، وثلاثي نادي مصر، الحارس عصام ثروت، وعلاء عطا، ومصطفى سلطان، وأحمد رفعت ومحمد عنتر من الزمالك، وحارس المرمى أحمد دعدور من نادى بيراميدز، وسط تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي كافة، ومثلها الاحترازية، التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتناول محمد الخولي، نائب رئيس النادي، رئيس لجنة التعاقدات، الظروف التي واجهت الفريق الموسم الماضي، مؤكدا أن المصرى سيكون له شأن آخر في الفترة المقبلة، مشيدا بمجهودات مجلس إدارة النادي في سبيل التعاقد مع هؤلاء النجوم، الذين فضلوا التعاقد مع المصري، رغم العرض المالية المقدمة لهم من أندية أخرى، والتي قد تفوق في قيمتها العرض المالي المقدم من النادي البورسعيدي.

كما أشاد "الخولي" بالجهاز الفنى بقيادة علي ماهر، الذي نجح في قيادة سفينة المصري، وانتشاله من القاع والمؤخرة إلى المركز السادس، بعد الفوز في آخر 5 مباريات متتالية.