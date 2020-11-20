تحسبا للطقس السيىء.. حملة لتطهير بالوعات الأمطار في أحياء بورسعيد

نظمت الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد، حملات مكبرة لأعمال تطهير بالوعات الأمطار، في إطار الاستعداد للموسم الشتوي، تحسبا للطقس السيىء والأمطار التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية اليوم، وتشمل عددا من المحافظات الساحلية، بينهم بورسعيد.

وتابع اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال إدارة الطرق والصرف الصحي، وتطهير منطقة الحزب الوطني بنطاق الحي، بداية من شارع القدس الشريف حتى الآخر عمر بن عبدالعزيز، وتسليك البالوعات بشارعي نور الإسلام والطبري، بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة لرفع المخلفات الناتجة عن الأعمال.

وأشرف العميد نعمان علي، رئيس حى الشرق، برئاسة أشرف الدسوقي، مدير إدارة الطرق بالحي، على استكمال أعمال تطهير بالوعات المطر بنطاق حي الشرق، استعدادا للموسم الشتوي.

وطهرت إدارة الطرق بالوعات أمطار بشارع سعد زغلول بجوار ميدان المنشية، ورفع المخلفات الناتجة عن التطهير، وجاري العمل تباعا داخل نطاق الحي، ورفع المخلفات الناتجة عن التطهير في "شكاير"؛ للحفاظ على نظافة الطريق، ونتم أعمال التطهير بباقي المناطق بنطاق الحي.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عقد اجتماعا لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم الشتاء، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، ومسؤولي الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، وجه "الغضبان" بالاستعداد المكثف من الأجهزة المختصة كافةة، لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى ومتابعة كفاءة محطات الصرف أولا بأول، وإقامة مصارف سيول ومياه أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، استعدادا لتساقط الأمطار بغزارة.

واستعرض الغضبان خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة والأزمات التي قد تنتج عن التغيرات المناخية المفاجئة.

وأشاد المحافظ بدور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة تحدث، مثل كسر خط مياه أو غيرها، وتلقى شكاوى المواطنين على الفور.