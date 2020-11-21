عاجل.. "الصحة" توقف الإجازات استعدادا للموجة الثانية لفيروس كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن إيقاف منح أو تجديد الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والفنيين والإداريين وجميع العاملين بقطاع الصحة، وذلك ضمن خطة الوزارة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتابع المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الوزارة قررت أيضًا إيقاف الإجازات غير الوجوبية والتي تشمل السفر للخارج، أو تحسين الدخل أو مرافقة الزوج، لافتًا الى أن هذه الإجراءات تأتي استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية للفيروس.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على مجموعة الضوابط والاشتراطات التي يجب اتخاذها عند دخول القادمين من الخارج إلى مصر، وذلك بسبب ظروف انتشار كورونا.

وقالت الوزارة ممثلة في قطاع الطب الوقائي، إنه يحظر على جميع القادمين إلى مصر من المصريين أو الأجانب سواء برًا أو بحرًا أو جوًا دون أن يكون القادم مصحوبًا بما يفيد إجراء تحليل "PCR"، وتكون نتيجة تحاليله سلبية، وذلك قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وتابعت الوزارة أنه بالنسبة لمطارات شرم الشيخ والغردقة يتم إجراء تحليل "PCR" مقابل تكلفة مالية، على أن يتم سحب المسحات بمعرفة الحجر الصحي أو تحت إشرافه وإرسالها على الفور إلى معامل وزارة الصحة والسكان، ويسمح بنزول الركاب على أن يتم عزل القائمين في فنادق الإقامة لحين صدور نتيجة الاختبار.

وأكدت الوزارة أن الحالات التي يكتشف أنها مصابة بالفيروس تلتزم بالعزل الذاتي بغرفة الإقامة دون الاختلاط أو التعامل مع أحد، ويتم التنسيق مع مديريات الشؤون الصحية المعنية والشؤون العلاجية لتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية وفقًا للبروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا خلال فترة تواجده في مصر.