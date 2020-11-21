"الصحة" تحدد ضوابط التعامل مع القادمين من الخارج بسبب فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان على مجموعة الضوابط والاشتراطات التي يجب اتخاذها عند دخول القادمين من الخارج إلى مصر، وذلك بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة ممثلة في قطاع الطب الوقائي إنه يحظر على جميع القادمين إلى مصر من المصريين أو الأجانب سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل "PCR" وتكون نتيجة تحاليله سلبية وذلك قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة المتجهة مباشرة إلى جمهورية مصر العربية، وقبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية القادمين برا أو بحرا.

وتابعت الوزارة أنه بالنسبة لمطارات شرم الشيخ والغردقة يتم القيام بإجراء تحليل PCR مقابل تكلفة مالية، على أن يتم سحب المسحات بمعرفة الحجر الصحي أو تحت إشرافه وإرسالها على الفور إلى معامل وزارة الصحة والسكان، ويسمح بنزول الركاب على أن يتم عزل القائمين في فنادق الإقامة لحين صدور نتيجة الاختبار.

وأكدت الوزارة أن الحالات التي يكتشف أنها مصابة بالفيروس يتم الالتزام بالعزل الذاتي بغرفة الإقامة دون الاختلاط أو التعامل مع أحد، ويتم التنسيق مع مديريات الشؤون الصحية المعنية والشؤون العلاجية لتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية وفقا للبروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا خلال فترة تواجده في مصر.

تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.