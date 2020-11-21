"نادين ومصطفى" من التعذيب بالماء المغلي إلى المستشفى ثم الطب الشرعي

7 أيام نقلت الطفلين الشقيقين "نادين ومصطفى" من التعذيب إلى المستشفى وأخيرًا إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهما لبيان أسباب إصابتهما رسميًا، بعد أن أثبتت تحقيقات النيابة تعرضهما للتعذيب بالماء المغلي على يد زوج والدتهما العرفي داخل فيلا في التجمع الخامس.

قررت النيابة العامة إحالة الطفلين إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهما لبيان ما بهما من إصابات بعد أن استقرت حالتهما الصحية داخل غرفة الرعاية بعد تلقيهما العلاج اللازم.

وقررت النيابة تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تقييد الطفلين "نادين ومصطفى" وتعذيبهما بالماء المغلي، وبينت التحقيقات أن وصلات تعذيب الطفلين كانت أمام أمهما، التي وقفت صامتة وكأنها تبارك تعذيبهما بهذه الطريقة الوحشية، مشاهد لم تحرك للأم ساكنًا، أفزعت أحد شهود العيان في فيلا مجاورة، فأسرع إلى الاستغاثة بشرطة النجدة، صارخًا: "فيه طفلين بيتعذبوا وشعرهم اتحلق في الفيلا اللي جنبي"، لتنتقل قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وتعثر عليهما في حالة صحية سيئة من آثار التعذيب التى تركت حروقًا بالغة على جسديهما.

واعترفت والدة الطفلين: "أيوه جوزي بيعذبهم على طول، وكمان بيضربني كتير، وأنا ساكتة عشان بقول ضل راجل ولا ضل حيطة"، مضيفة أن زوجها العرفي اعتاد التعدي على الطفلين بالضرب بحجة تأديبهما، وعندما حاولت إنقاذهما تعدى عليها بالضرب وكسر فخذها، وكان يصالحها بالفلوس فكانت تصمت عن تعذيب طفليها.

ومن جانبه، دافع المتهم "محمد.ع" عن سلخانة التعذيب الوحشي، بقوله: "كنت بعلمهم الأدب عشان مش عارف أنام منهم، كنت بقول لها تسيطر عليهم وهى كانت بتقول لي اضربهم عشان يتربوا"، موضحًا أنه حضر يوم الواقعة من عمله في مزرعة المواشي التي يمتلكها في الشرقية متعبًا، وطلب من زوجته الدخول للنوم بعض الوقت للراحة، لكن صوت الأطفال المزعج -بحسب أقواله- كان سببًا في تعذيبهما.

"بتعالج من الاكتئاب" بهذه الكلمات واصل المتهم تبرير جريمته أمام المباحث عقب القبض عليه، مدعيًا أنه كان يؤدب الأطفال ولا يعذبهما، وقام بحلق شعرهما لتأنيبهما بسبب عدم قدرته على النوم، مضيفًا: "تعرفت على أمهما بالصدفة من 8 شهور، ونشأت بيننا علاقة حب واتجوزتها عرفي بعد شهرين من علاقتنا، وقعدت معايا في الفيلا بتاعتي في التجمع الخامس، وبعد زواجنا بأسبوعين جابت ولادها يعيشوا معنا في الفيلا بعد رفض أبوهم استلامهم" -على حد قوله-.

كانت انتقلت قوة من الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمحل الواقعة، وعُثر على الطفلين، "مصطفى أ." 5 سنوات، ومقيم محل البلاغ، مصاب بحروق متفرقة بكامل أجزاء الجسم وقص أجزاء من شعر الرأس، وشقيقته "نادين" 7 سنوات، ومقيمة محل البلاغ، مصابة بآثار حروق قديمة بالصدر والبطن، وتم نقلهما لأقرب مستشفى لتلقى العلاج.

وبينت التحريات أن "محمد ع." 37 عامًا، صاحب مزرعة مواشي بالشرقية، ومقيم بذات العنوان، متزوج من والدة الطفلين "ع. ح."، 38 عامًا، موظفة، ومقيمة محل البلاغ، عرفيًا منذ 6 أشهر، وأمكن ضبط سخان مياه وخرطوم جرى استخدامهما في التعدي على الأطفال.