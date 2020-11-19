"عليه 59 سنة سجن".. تفاصيل ضبط رجل الأعمال مجدي يعقوب في التجمع الخامس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على رجل الأعمال مجدي يعقوب، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه، بلغت جميعها 59 عاما، بعد تحديد مكان اختبائه بالتجمع الخامس.

وأفادت التحريات التى باشرها قطاع الأمن العام، تحت قيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير للقطاع، أن المحكوم عليه ترك محل إقامته بمصر الجديدة بعد صدور أحكام جنائية بحقه، واختبأ داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس.

وانطلقت مأمورية إلى مكان الشقة، واستهدفته، وتمكنت من ضبطه، لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده في عدد من القضايا، أبرزها "الاستيلاء على قروض بنكية"، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وغرامة مالية بلغت مليار 345 مليون جنيه، ومطلوب للتنفيذ عليه في حكمين مستأنف "جنحتين شيك وتبديد"، بإجمالى حبس 3 سنوات و6 أشهر.

وسبق وصدر بحقه 31 حكما حبس مستأنف "شيكات – تبديد"، بإجمالى أحكام حبس بلغت 59 عاما.

وقالت مصادر أمنية وقضائية، إن آخر الأحكام الصادرة بحق المتهم، كان حكم بالمؤبد من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، في 22 أغسطس الماضي؛ لإدانته بالاستيلاء على مليار جنيه، بالاشتراك مع موظفة في أحد البنوك.

وأفادت التحقيقات التى جرت في القضية، أن المتهم حصل على قرض بقيمة مليار جنيه، من أحد البنوك، بمساعدة متهم متوفي، وهو رئيس مجلس إدارة أحد البنوك؛ إذ ساعده في الاستيلاء على المبلغ، بالاشتراك مع موظفين آخرين، بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له، بالمخالفة لتعليمات البنك؛ إذ كشفت التحقيقات وجود عجز في الضمانات المقدمة منه، ما ترتب عليه ضياع المبلغ.