محافظ البحيرة: تطعيم 980 ألف طالب ضد الطفيليات والديدان المعوية

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ فعاليات الحملة القومية لمكافحة الطفيليات المعوية بين طلاب المدارس؛ لتجريع تلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدارس "حكومي - خاص - أزهري"، بنطاق المحافظة، بعقار "المبندازول"، في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم تطعيم 980 ألف طالب بعقار "المبندازول"، لطلاب مرحلة رياض الأطفال والأخرى الإبتدائية.

وشدد المحافظ على ضرورة توافر التجهيزات والجرعات لضمان الوصول للأطفال المستهدفين، بهدف خفض معدل انتشار الديدان والطفيليات المعوية بين الأطفال، موجها وكيل وزارة الصحة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الحملة، وإطلاعه بصفة مستمرة على سير العمل، ومتابعة فرق التطعيم.

وكلف "آمنة" رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أشار الدكتور محمود طلحة، مدير مديرية الصحة بالبحيرة، إلى أن فرقا من الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية، تنر على المدارس بمدن وقرى المحافظة؛ لتجريع الأطفال لمكافحة انتشار الطفيليات والديدان، حفاظا على سلامة الأطفال، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وكذلك تكثيف برامج التوعية لحث أولياء الأمور على أهمية تطعيم أبنائهم، وطرق الوقاية والعلاج، والتأكيد على انتظام حضور التلاميذ بالمدارس، خلال فترة الحملة الصحية.

ولفت "طلحة" إلى أن العقار المستخدم فىي الحملة آمن وفعال، ضد الديدان المعوية، وهو قرص واحد في الجرعة، ولا توجد له أي آثار جانبية، وقابل للمضغ ذو طعم مقبول، وتحت إشراف طبي كامل.