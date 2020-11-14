الباقي 5 أيام.. استمرار حملات مكافحة الطفيليات بمدارس الأقصر

أكد الدكتور عبد الطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، استمرار الحملة القومية للحد من انتشار الطفيليات بالمدارس المختلفة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، والتي انطلقت فعالياتها في مطلع نوفمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 19 من نفس الشهر، لخدمة طلبة المدارس بصورة يومية.

وأضاف "عمران"، في تصريحات اليوم السبت، أن ذلك يأتي استمراراً لجهود الدولة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والإدارة العامة لمكافحة البلهاريسا والطفيليات المعوية بوزارة الصحة، مشيراً إلى أن الحملة تشمل المرحلة الابتدائية بدءاً من الصف الأول وحتى الصف السادس، وكذلك رياض الأطفال، مؤكداً أن المناطق الحضرية يتم تنفيذ الحملة بها عن طريق التأمين الصحي، أما الريف فيتم عن طريق وحدات الرعاية الصحية الأساسيّة.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر على أنه كلف قيادات جميع المدارس والإدارات بتيسير أعمال تنفيذ الحملة، والتعاون مع فريق العمل القائم بالعمل من الوحدات الصحية للمدارس التابع لها المدارس المستهدفة، وذللك طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، نحو تيسير تنفيذ الحملة لكافات المديريات.

وعقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، في وقت سابق، اجتماعاً تنسيقياً بحضور الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعبد اللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم، بشأن مناقشة أهم الإجراءات المتبعة بالمدارس لحماية التلاميذ من فيروس كورونا المستجد خلال العام الدراسى 2020/2021.

وأوضح مدير مديرية التعليم، أنه بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم، تم تجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة مزودة بكل أدوات التطهير اللازمة، وبالنسبة للمقصف المدرسى أو المكان المخصص لتناول الطعام به، تم تجهيز أكثر من مكان حسب كثافة المدرسة، لمنع الازدحام على مكان واحد، وتجهيز الفصول على أن تكون المسافة بين الدرج والآخر ما بين متر إلى مترين، حسب مساحة الفصل وكثافته من الطلاب.

وأضاف أنه تم التنبيه على ترتيب جلوس الطلاب بشكل تبادلي، على هيئة رقعة شطرنج، وعمل ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال يتم شرح الاسعافات البسيطة بها وتوعية بكل التعليمات الاحترازية الواجب اتباعها وكيفية التطهير المستمر والتوعية الطلابية بها داخل المدرسة.