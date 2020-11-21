جلال: مستعد لتقديم كل أعمالي الفترة المقبلة عن أبطال الجيش والشرطة

قال المخرج خالد جلال، مخرج العرض المسرحي "الوصية" إن وجودنا جميعًا هنا وتقديم هذا العرض هو أقل ما يقدم لشهداء مصر، وأعتقد أن كل منا لديه ضريبة من وقته وعمله يجب أن تقدم للوطن، مشيرًا إلى أن قصص الشهداء أبطال الجيش والشرطة هناك الكثيرون منا لا يعلمون عنها شيئاً، ومهمتنا أن تصل قصصهم للشعب، وأعتقد أننا قد بدأنا الخطوة الأولى، و"أنا على استعداد لأن تكون جميع أعمالي القادمة عن قصص أبطالنا من شهداء الجيش والشرطة لأنهم يستحقون ذلك".

جاء ذلك في الليلة الثانية للعرض المسرحي "الوصية" الذي يُعرض على خشبة المسرح القومي بالعتبة، ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ويقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وإنتاج المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

وأضاف جلال أن هؤلاء الأبطال قدموا دماءهم وأرواحهم لحماية أرض مصر وأمنها وسلامتها، كي نستطيع جميعًا أن نحيا اليوم ونمارس أعمالنا وأشغالنا وتستمر الحياة بهذه الصورة الآمنة، فأقل ما نقدمه أن نتذكر جميعًا شهداء مصر وأبطالها، ووجّه جلال التحية والشكر لضيوف العرض من رجال القوات المسلحة والفنانين والإعلاميين.

ويقدم العرض ليلته الثالثة والأخيرة في الثامنة من مساء اليوم، وهو يتناول قصة حياة الشهيد محمد المعتز رشاد، أحد شهداء قواتنا المسلحة بمعركة الإرهاب في سيناء، تأليف أيمن سلامة، إخراج خالد جلال.

البطولة للفنانين "أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي، بسنت صيام"، بطولة غنائية للفنانة مي فاروق، أشعار محمد بهجت، ألحان أحمد كيكار، ديكور محمد الغرباوي، أزياء هالة الزهري، إضاءة أبوبكر الشريف، استعراضات للدكتور مجدي صابر، مدرب الاستعراضات فاروق الشريف، مساعدو الإخراج : معتز مغاوري - أسماء غازي - هيثم حسام، مخرج منفذ علا فهمي.