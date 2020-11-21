اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض مستلزمات الأثاث للأسر المنتجة بالمنيا

تفتتح الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة، بحضور منال عوض، محافظ دمياط، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

ويأتى المعرض في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، تحت رعاية وتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي.

ويقام المعرض باستراحة المحافظ القديمة بكورنيش المنيا في الفترة من 21 نوفمبر، ويشارك فيه 42 عارضًا من صغار المنتجين والحرفيين في صناعة الأثاث ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة، بالاضافة إلى ممثلين عن الأسر المنتجة والجمعيات الإنتاجية للأثاث ومدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط وقد تم اختيار العارضين بالقرعة العلنية.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تقديم العديد من الخدمات، منها قرض الأسر المنتجة، وأوضحت عن المستندات والضمانات اللازمة للحصول عليه، مشيرة إلى أن قيمة القروض لمشروعات الأسر المنتجة المنفذة من الجمعيات تبدأ من 3 آلاف جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الأسر المنتجة

1ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

2- طلب يقدم للوحدة الاجتماعية من طالب الانتفاع من المشروع للحصول على قرض لمشروع أسر منتجة.

3- شهادة تفيد بالحصول على تدريب من أحد مراكز إعداد الأسر المنتجة، أو اختبار يفيد بإتقان الحرفة أو ممارسة سابقة للمهنة أو الحرفة.