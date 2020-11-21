غدا.. إصدار أول دفعة لشهادات الشركات المصدرة ضمن مبادرة السداد الفوري

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنَّ صندوق تنمية الصادرات سيصدر غدًا الأحد، أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة في إطار مبادرة السداد الفوري، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق.

وقالت وزيرة التجارة، في بيان صادر اليوم، إنَّه تقدم للصندوق منذ أول شهر نوفمبر وحتى الآن طلبات من 903 شركات للاستفادة من مبادرة السداد الفوري، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستحقة عن الملفات المستوفاة لـ323 شركة 3.2 مليار جنيه، لافتةً الى ان الصندوق تواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدا لإستكمال إجراءات إصدار شهادات بالمبالغ بعد استقطاع الضرائب والدمغات واي مديونيات مستحقة لصالح وزارة المالية .

ولفتت جامع، إلى أنَّ هذه المبادرة تأتي يتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعي الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلًا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكّين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى استمرار صندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة، وذلك حتى 30 نوفمبر الجاري.