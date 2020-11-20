قرار جمهوري بتعيين الدكتور أمجد عمارة عميدا لكلية التجارة بالمنوفية

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، صدور قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور أمجد عمارة الأستاذ بكلية التجارة جامعة المنوفية، عميدا للكلية، موجها له التهنئة، ومتمنيا له التوفيق في تأدية مهام عمله.

وأكد "عمارة" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيسعى للارتقاء بالكلية من أجل تخريج أجيال تستطيع المنافسة في كل الوظائف، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الثقفة في تعيينه عميدا للكلية، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية.

على صعيد متصل، بدأت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التربية جامعة المنوفية أنشطتها السنوية بالعمل الخيري وزيارة لمستشفى الأطفال 57357 وتوزيع الهدايا وتقديم التبرعات المادية.

وأكد الدكتور صبحي شرف عميد الكلية على ضرورة الاهتمام المستمر للتواصل بين الجامعة والمجتمع المحيط بها والمساهمة في تقديم الخدمات الضرورية للمؤسسات العلمية والطبية ومشاركة الطلاب في الخدمات المجتمعية لتنمية روح الانتماء للوطن.

فيما أضافت الدكتورة فتيحة بطيخ وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن وفد الكلية الذي زار مستشفى 57357 لسرطان الأطفال من الكلية قام بالتعرف على المجهودات العظيمة التي تبذلها إدارة المستشفى.

كما تم التعرف على أقسام المستشفى المختلفة وتقديم الهدايا الرمزية للأطفال والتعرف على البنية التحتية القومية بها من شبكة معلومات ونظم التقنية العالية التي تدار بها المستشفى والتي يتم من خلالها متابعة الأطفال المرض.