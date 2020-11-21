بنص القانون.. شرط الحصول على تخفيض بالمواصلات العامة والمستشفيات

منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مزايا وتخفيضات لأصحاب المعاشات، والذين حدد القانون عمرهم بـ60 عامًا، كنوع من الرعاية الاجتماعية لهم، حيث ألزم التشريع رئيس الوزراء بإصدار قرار بمنح أصحاب المعاشات تيسيرات خاصة باعتبارها فئة أولى بالرعاية، وذلك بعد العرض على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وتضمنت قائمة الخدمات والمزايا تخفيض تذاكر المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض العلاج بالمستشفيات، وتخفيض تذاكر الطيران بشركة مصر للطيران، والمساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل لغير القادرين والعاجزين وكبار السن.

وترصد "الوطن" في السطور التالية كافة المزايا الاجتماعية الممنوحة لأصحاب المعاشات، والتي لا يستطيع أي مواطن الاستفادة منها إلا إذا كان من أصحاب المعاشات وبلغ السن القانونية، وهي 60 عامًا أو في حالة خروجه للمعاش المُبكر قبل تلك السن.

- تخفيض تذاكر المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

- تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

- تخفيض العلاج بالمستشفيات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها، ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 74% من القيمة الرسمية.

- تخفيض على تذاكر الطيران بشركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

- تيسيرات للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.

- المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل لغير القادرين والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.

- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.