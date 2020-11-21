افتتاح معرض المشروعات الصغيرة في نادي الجزيرة برعاية الروتاري

أكدت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أهمية المعروضات التى يقدمها معرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقام بنادي الجزيرة برعاية أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية، مؤكدة أن كل المنتجات مصرية ومتميزة ولابد أن تحظى بكل الدعم والرعاية.

وأشارت "عبد الدايم"، خلال جولتها داخل المعرض، إلى أهمية تشجيع المنتج المصري، مشيدة بالمنتجات داخل المعرض من مشغولات ومنتجات يدوية وملابس وتطريز ولوحات فنية ومأكولات وأدوات منزلية وإكسسوار وسجاد، ودعت إلى أهمية دعم العارضين سواء جمعيات أو أفراد بتوفير كل السبل وتذليل كل العقبات لتقديم منتجاتهم والعمل على تسويقها.

واقترحت "عبد الدايم" على إدارة نادى الجزيرة خلال جولتها بحديقة "بولين جرين" التى تشهد إقامة المعرض، إمكانية إقامة معرض مصغر للكتاب داخل الحديقة لخدمة رواد وأعضاء النادى خلال الفترة المقبلة، للإسهام في ترويج الثقافة، والتشجيع على ترسيخ عادة القراءة.

كما أشادت وزيرة الثقافة ببعض المنتجات واشترت كمامات وبعض المنتجات التى يقدمها العارضون، مشيدة بدور المرأة فى المعارض والعمل على تقديم منتجات متميزة ذات جودة عالية.

من جانبه، قال أسامة الأحمر، محافظ المنطقة الروتارية، إن المعرض مستمر على مدار اليوم، ويضم 124 عارضًا وعارضة لمختلف المنتجات من إكسسوار وسجاد وصناعات "هاند ميد" وملابس وحلويات وأدوات تعقيم ومنتجات منزلية، قائلًا: "نحن نشجع المنتجات والصناعات المصرية، وكلها ذات جودة عالية وفرصة العارضين لتسويق منتجاتهم للجمهور فى أماكن متنوعة".

وقال المهندس عمرو الجزارين، رئيس نادى الجزيرة، إن النادي يدعم تلك المعارض وبابه مفتوح بدون مقابل مادي فى ظل الظروف التي تمر بها الدولة، مؤكدًا أن النادي يشجع تلك النوعية من المعارض التي تقدم المشاريع الصغيرة للشباب والسيدات ويوفر البنية التحتية وكل سبل التنظيم، مشيدًا بدور الجمعيات فى تشجيع المشروعات الصغيرة.