الأربعاء.. مركز الثقافة السينمائية يعرض أفلام "عبدالسلام وعبدالسيد"

يعرض مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومي للسينما، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، كلاسيكيات السينما التسجيلية، في السادسة مساء الأربعاء المقبل، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

وقال السيناريست مجدي الشحري، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إنه سيعرض فيلم "شكاوى الفلاح الفصيح" للمخرج شادي عبدالسلام، إنتاج 1970، وحاز على جائزة مهرجان فينيسيا الكبرى 1970 للأفلام القصيرة.

كما سيعرض فيلم "وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم"، إنتاج عام 1976، للمخرج داود عبدالسيد، وحصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة "الأفنجدلين" من مهرجان أوبرهاوزن بألمانيا، وجائزة جمعية النقاد.

ويوجه مركز الثقافة السينمائية الدعوة عامة للجمهور والسينمائيين، لمشاهدة الفيلم بمقره بشارع شريف بالقاهرة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية حرصا على سلامة الجمهور والعاملين.

وارتبط اسم شادي عبدالسلام بالأعمال التي تتناول الحضارة المصرية القديمة، حتى لقب بالفرعون العاشق.

وبدأ شادي عبدالسلام حياته الفنية مصمماً للديكور، وعمل مساعداً للمهندس الفني رمسيس واصف عام 1957، ثم عمل مساعداً للإخراج في عدة أفلام كان أغلبها لمخرجين أجانب.

وقدم الفيلم الروائي الطويل "المومياء.. يوم أن تحصى السنين" فى 1969، الذي يتناول قضية سرقة الآثار المصرية، ويعد الفيلم من أفضل 100 فيلم مصري، ونال الفيلم العديد من الجوائز في المهرجانات العالمية منها جائزة "سادول"، وجائزة النقاد في مهرجان قرطاج 1970.

ومن أجل فيلم "المومياء"، استحق شادي عبدالسلام أن يكون واحداً من أبرز مخرجي العالم، فقد اختير ضمن أهم 100 مخرج على مستوى العالم خلال تاريخ السينما في العالم من رابطة النقاد الدولية في فيينا، كما احتل المومياء المرتبة الأولى في استطلاع الأفلام الأجنبية الذي أجري في فرنسا عام 1994.