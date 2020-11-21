صور.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض المشروعات الصغيرة بنادي الجزيرة

افتتحت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، صباح اليوم السبت، معرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنادي الجزيرة، الذي ينظمه "روتاري" القاهرة بحضور أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية، والمهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة وعدد كبير من أعضاء الروتاري.

قالت وزيرة الثقافة، في بيان صادر اليوم، إنَّ الحرف والصناعات اليدوية إلى جانب الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر أحد المجالات التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا لأنَّها تمثل محورًا مهمًا من محاور التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأضافت أنَّ التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يحقق خطط الدولة الهادفة إلى خلق فرص عمل وتحسين دخل المواطن، مؤكّدة أنَّ تنمية وحفظ الصناعات اليدوية والتراثية هو أحد محاور عمل وزارة الثقافة، مشيدة بمستوى المعروضات المصنوعة بأيدي وخامات مصرية، مشيرة إلى أنَّ المعرض أحد وسائل دعم الصناعات التراثية واليدوبة.

يُذكر أنَّ المعرض يضم 120 عارضًا لمنتجات يدوية "مشغولات يدوية، نسيج، سجاد، فخار، طرق على النحاس، حلي، حرق على الجلود، زجاج معشق"، من نتاج ورش مؤسسات المجتمع المدني بمحافظات "أسوان، النوبة، الأقصر"، وعدد من محافظات الصعيد ويستمر حتى التاسعة مساء اليوم.