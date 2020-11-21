"التضامن": دعم مليوني طالب لمنع تسربهم من التعليم

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم دعم 2 مليون طالب من الأسر المرفوضة من الدعم النقدي "تكافل"، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الحماية الاجتماعية والاهتمام بتعلم أبناء الأسر الأولى بالرعاية، ومنع تسربهم من التعليم وزيادة فرصهم التعليمية.

وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية، أن دعم الطلاب سيكون بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، حيث من المقرر أن تتحمل "التضامن" دعم 1.5 مليون طالب، وتتحمل وزارة التعليم دعم نصف مليون طالب آخرين.

وأكدت أن هناك مقترحًا من وزارة التعليم لاستغلال المساحات الذكية لإنشاء حضانات، مشيرة إلى أنه مازال قيد دراسة مجلس الوزراء.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، أن الوزارة تسعى إلى إنجاح العام الدراسي الجديد من خلال تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس وتطهير فناء المدارس وتعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه، للحد من انتشار الفيروس.

وقال مجاهد، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن امتحانات الدبلومات الفنية ستعقد فى مواعيدها المحددة طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2021، لافتًا إلى أن فى حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، سيتم تنفيذ جميع السيناريوهات المتاحة لعقد الامتحانات، وتقديم جميع الإجراءات اللازمة لحماية أبنائنا الطلاب داخل اللجان الامتحانية، منوها إلى أن تكلفة الامتحانات خلال جائحة كورونا مرتفعة للغاية.

وأشار مجاهد، إلى أن الوزارة ليس لديها أى تخوفات من فيروس كورونا، موضحا أن هناك تنسيقا كاملا بين التعليم والصحة للإطلاع على جميع ما يستجد عن الفيروس وطرق مجابهته لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، منوها إلى أنه لا يوجد أى معوقات داخل المدارس تؤثر على سير اليوم الدراسي.