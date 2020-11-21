مستشار الرئيس يوضح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا: الزيادة متوقعة

قال الدكتورعوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة العامة، إن المدخنين هم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، خاصة أن الرئة تتأثر بشكل كبير من التدخين، بجانب أصحاب الأمراض المزمنة، ومن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.

وأضاف تاج الدين، لـ"الوطن"، أن هناك سيطرة كاملة على الفيروس، ومازال أمامنا فرصة للتعامل مع الفيروس بشكل احترافي من خلال استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أن الزيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، أمر طبيعي وكانت متوقعة، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وتابع مستشار الرئيس لشؤن الصحة العامة: "لا داعى للقلق على حصة مصر من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، لأن الدولة المصرية تدير الملف بشكل احترافي، والرئيس يولي اهتمام كبير بهذا الملف ويطلع أول بأول على أخر مستجداته".

وأكمل تاج الدين: "حجزنا حصتنا من لقاح كورونا، وسيتم توزيعه بشكل عادل على الفئات المختلفة، وسيكون للأطباء الأولوية وبعدها أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والحالات الحرجة".

ووجة تاج الدين رسالة للمواطنين، قائلا: "أرجوكم التزموا بالكمامات والإجراءات الاحترازية لأنها السلاح الفعال لمواجهة الفيروس حتى الآن، وغسل اليدين بصفة مستمرة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتهوية الجيدة، وعدم المصافحة والتقبيل والأحضان".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101685 حالة حتى اليوم.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 363 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.