الأطباء تعلن ارتفاع وفيات كورونا بين أعضائها إلى 203 شهيد

نعت النقابة العامة للأطباء الدكتورة رغدة الدخاخني، استشاري أمراض النساء والتوليد، والتي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 203 شهيدا.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرة الشهيدة، قائلة: "نسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء".

وقررت جامعة بني سويف، إعفاء "أبناء شهداء الفريق الطبي كله من المصروفات الجامعية، تقديراً وعرفاناً بما قدمه شهداء الجيش الأبيض، في أزمة كورونا".

وأصدر مجلس جامعة بني سويف قراراً بإعفاء طلاب الجامعة من أبناء شهداء الفريق الطبي كله "أطباء وصيادلة وأسنان وتمريض والمعاونين" من المصروفات الجامعية، وأيضاً تقديم منح مجانية لهم في البرامج الخاصة.

وأكد د. منصور حسن، رئيس الجامعة، أنه تم اعتماد 26 منحة لأبناء الشهداء في البرامج الخاصة في جامعة بني سويف وجاء قرار مجلس جامعة بني سويف كالآتي:

إعفاء أبناء الشهداء من ضباط القوات المسلحة والشرطة والأطباء والتمريض وأعضاء الفريق الطبى المعاون من شهداء كورونا من المصروفات الدراسية وهو القرار الذي اصدرته الجامعة منذ 21 أغسطس الماضي.

ومن جانبها، ثمنت نقابة الأطباء ما قدمته جامعة بني سويف لأبناء شهداء الفريق الطبي كله وتقدمت بالشكر للأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وأثنت على الخدمات والدور المجتمعى المتميز الذى تقدمه الجامعة للأطباء وأسرهم.

وكان مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، أصدر قراراً بإعفاء أبناء شهداء الأطباء ضحايا كورونا من جميع أنواع المصروفات الجامعية بما فيها مصروفات البرامج الخاصة؛ وذلك استجابة لمخاطبة أرسل بها نقيب الأطباء دكتور حسين خيري لرئيس الجامعة لإعفاء الطلاب في جامعة عين شمس من أبناء شهداء الأطباء من المصروفات الدراسية.

وأرسل الدكتور المتيني بخطاب استجابة لطلب نقيب الأطباء جاء فيه: "بالإشارة إلى خطاب سيادتكم بشأن إعفاء أبناء شهداء الأطباء جراء جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بما فيها البرامج الخاصة؛ أتشرف بإحاطة سيادتكم أن مجلس جامعة عين شمس قد وافق على المقترح المقدم من سيادتكم بإعفاء أبناء شهداء الأطباء في جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بما فيها مصاريف البرامج الخاصة؛ وذلك عرفانا منا بما قدمه شهداؤنا من الجيش الأبيض".