استجابة للنقيب.. جامعة عين شمس تعفي أبناء شهداء الأطباء من المصروفات

أصدر مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني قراراً بإعفاء أبناء شهداء الأطباء ضحايا كورونا من جميع أنواع المصروفات الجامعية بما فيها مصروفات البرامج الخاصة؛ وذلك استجابة لمخاطبة أرسل بها نقيب الأطباء دكتور حسين خيري لرئيس الجامعة لإعفاء الطلاب في جامعة عين شمس من أبناء شهداء الأطباء من المصروفات الدراسية.

وأرسل الدكتور المتيني بخطاب استجابة لطلب نقيب الأطباء جاء فيه:

بالإشارة إلى خطاب سيادتكم بشأن إعفاء أبناء شهداء الأطباء جراء جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بما فيها البرامج الخاصة؛ أتشرف بإحاطة سيادتكم أن مجلس جامعة عين شمس قد وافق على المقترح المقدم من سيادتكم بإعفاء أبناء شهداء الأطباء في جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بما فيها مصاريف البرامج الخاصة؛ وذلك عرفانا منا بما قدمه شهداؤنا من الجيش الأبيض.

متمنيين لسيادتكم مزيد من التوفيق والسداد آملين استمرار أواصرالتعاون المثمر والبناء بين نقابتكم الموقرة وبين جامعة عين شمس.

وكانت هذه المخاطبات قد تمت بين النقابة والجامعة بإعفاء أبناء الشهداء من مصروفات البرامج الخاصة منذ منتصف سبتمبر الماضي دعما لأسر الشهداء وقدمها عضو المجلس الدكتور إبراهيم الزيات ووعده الدكتور المتيني بإدارجها في أول مجلس وبالفعل تم وصدر القرار أمس ليطبق على جميع أبناء شهداء الأطباء.

من ناحيتها ثمنت نقابة الأطباء هذا القرار والخدمات المجتمعية التي تقدمها جامعة عين شمس للأطباء وأسرهم وهو الدور الذي تتمنى أن يحتذى به في كل المؤسسات الأخرى.

وكانت النقابة العامة للأطباء، نعت الشهيد العقيد دكتور مؤمن محمد مدحت، استشاري العظام، ومساعد مدير مستشفى الشرطة بالإسكندرية، والذي توفى بمستشفى عزل العجمي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت النقابة أن الراحل يعد الشهيد رقم 200 في قائمة شهداء الأطباء بفيروس كورونا.